Mundo Ônibus que transportava ucranianos capota na Itália e deixa um morto

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Bombeiros trabalham no local onde um ônibus capotou enquanto transportava cerca de 50 pessoas. Foto: Reprodução Bombeiros trabalham no local onde um ônibus capotou enquanto transportava cerca de 50 pessoas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um ônibus que transportava cerca de 50 ucranianos saiu da estrada na Itália e capotou, deixando um morto e vários feridos, disseram bombeiros neste domingo (13).

O acidente ocorreu na rodovia A14 entre Cesena e Rimini, na costa nordeste. Segundo os bombeiros, o ônibus saiu da pista e capotou por volta das 5h45 no horário local (1h45 no horário de Brasília) sem envolver outros veículos. Uma pessoa morreu no acidente após ficar presa embaixo do veículo.

Vídeos feitos pelos serviços de emergência mostraram o ônibus invertido em uma vala ao lado da estrada no sudeste de Bolonha.

Segundo a agência de notícias ANSA, o ônibus com placas ucranianas se dirigia à cidade costeira italiana de Pescara, a única vítima do acidente é uma mulher e ninguém ficou gravemente ferido.

Quase 35 mil refugiados que fogem da Ucrânia entraram na Itália desde a invasão russa em 24 de fevereiro, incluindo 14 mil menores, informou o Ministério do Interior.

