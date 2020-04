Notas Brasil Jornalista de afiliada da TV Globo morre de Covid-19

22 de abril de 2020

Um dos jornalistas mais conhecidos do Maranhão, Roberto Fernandes, 61, morreu na terça-feira (21) em São Luís por complicações decorrentes do quadro de Covid-19. Ele estava internado havia quatro semanas. Funcionário da TV Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão, Roberto atuava como comentarista de política do jornal Bom Dia Mirante.

