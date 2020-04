Notas Brasil População do DF passa mais de uma hora na fila para fazer teste

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Moradores do Distrito Federal aproveitaram o feriado na terça-feira (21) e lotaram alguns dos postos montados para a testagem em massa do novo coronavírus. Os pacientes chegaram a ficar mais de uma hora nas filas de carros em alguns dos seis locais de testagem. O DF começou nesta terça a testagem em massa para detectar casos do novo coronavírus.

