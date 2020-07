O jornalista e radialista José Paulo de Andrade morreu, na manhã desta sexta-feira (17), aos 78 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7 deste mês após ser diagnosticado com o novo coronavírus.

O profissional trabalhou por 57 anos na Rádio Bandeirantes e ficou conhecido por apresentar o programa “O Pulo do Gato” desde 1973. O jornalista começou a trabalhar na rádio como narrador esportivo em 1963.

Zé Paulo, como era chamado pelos amigos, também participou de debates políticos na televisão e foi âncora de telejornais como Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, Rede Cidade, Band Cidade e Entrevista Coletiva. Ainda na TV Bandeirantes, interpretou Don Diego/Zorro em “As Aventuras do Zorro”, em 1969.

O Grupo Bandeirantes lamentou a morte do apresentador. “Com uma voz firme, amplo conhecimento político-econômico, são-paulino fanático e um dos maiores formadores de opinião do Brasil, José Paulo tinha um coração gigante e um caráter ímpar. Com 57 anos de Rádio Bandeirantes, José Paulo de Andrade deixará um legado indiscutível, um vazio enorme e muitas saudades”, afirmou a emissora em nota. Zé Paulo deixa a mulher e dois filhos.