Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

A nova secretária de Comunicação do Rio Grande do Sul, Zete Padilha, em seu discurso de posse. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

À convite do governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, Zete Padilha tomou posse como secretária estadual de Comunicação. A cerimônia aconteceu na manhã desta sexta-feira (01), no Palácio Piratini. A jornalista atuava desde 2019 como coordenadora de comunicação da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Na ocasião, Zete agradeceu a confiança do governador e o apoio da família, que sempre a incentivou. Ainda, destacou o primeiro desafio da sua gestão, que será adequar as plataformas de comunicação governamentais às regras do período eleitoral. “Estamos em um trabalho de mutirão para tirar marcas do governo que não poderão estar no ar, mas nós também temos que respeitar essa grande audiência nos nossos canais. Portanto, as informações e os serviços que são essenciais para os cidadãos seguirão sendo divulgados sem ferir as vedações da legislação eleitoral.”

Em sua fala, Ranolfo agradeceu a comunicadora por ter aceito o convite e desejou muito sucesso para a ex-secretária Tânia Moreira, que deixa a Secom para participar da campanha de reeleição de Eduardo Leite ao Piratini. “Comunicar é uma arte. E temos feito isso com muita destreza e eficiência. Importante destacar o trabalho dessas duas mulheres no governo, que ainda conta com outras nove mulheres como secretárias de Estado”, comentou o governador.

