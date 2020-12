Colunistas José Otávio Germano dá a volta por cima: “Fiz as pazes com a Vida!”

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

José Otávio é o prefeito eleito de Cachoeira do Sul. (Foto: Reprodução)

“Eu fiz as pazes com a vida!”, afirma um emocionado José Otávio Germano (PP) eleito aos 58 anos para comandar a prefeitura de Cachoeira do Sul onde começou sua vida pública como vereador mais votado da cidade em 1988.

Germano tem todas razões para esta declaração emocionada: sua carreira política parecia encerrada no segundo semestre de 2018, quando envolveu-se em escândalos que comprometeram sua vida pessoal, e afetaram diretamente sua reeleição para a Câmara dos Deputados, até que Cachoeira do Sul o acolheu. “Minha história quase foi para o lixo, mas a vida me deu mais uma chance”, afirma.

Deu a volta por cima, e pretende, nas suas palavras, “fazer o melhor governo da história de Cachoeira do Sul. Essa é a verdade verdadeira”. Duas vezes deputado estadual, secretário estadual de Transportes e de Segurança e candidato a vice-governador em 1998, na chapa de Antônio Britto, foi ministro dos Esportes, e teve quatro mandatos na Câmara dos Deputados, o último encerrado em 2018.

José Otávio disse neste final de semana ao colunista que “estou vivendo um momento único neste recomeço da minha vida, e fiquei feliz também pelos inúmeros telefonemas de colegas prefeitos pedindo que eu agora apresente o meu nome para presidir a Famurs”.

A Famurs é a Federação que reúne os prefeitos do Rio Grande do Sul.

Bolsonaro alerta para pânico, e restrição de liberdades

Ao falar durante solenidade da Marinha no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro renovou o alerta para que os cidadãos não entrem em pânico, e aceitem abrir mão dos seus direitos em função da pandemia: “Nossa liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. A história nos mostra, quando o Estado avança sobre direitos e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixem que o pânico nos domine”.

Barroso revela que dois ministros cederam à pressão da corrupção

O Ministro Luis Roberto Barroso no livro “Sem Data Venia: um olhar sobre o Brasil e o Mundo, que contém relatos de sua trajetória, que dois ministros do STF, que em 2016 votaram contra a prisão em 2ª instância, mudaram de posição em 2019, pressionados pelas forças da corrupção.

Pelo relato de Barroso, consultando a cronologia dos fatos, os ministros que cederam às forças da corrupção para soltar Lula, oram Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Professora fundamentalista poderá ser demitida

A professora Monique Emer, da rede municipal de Caxias do Sul,virou atração nacional pelas suas declarações revelando um fundamentalismo de esquerda. Depois de considerar o Covid “lindo e maravilhoso”, agora promete “dar um tiro de 38 na testa” da recém eleita vice-prefeita Paula Iório que na fez BO contra ela na Polícia Civil.

A prefeitura de Caxias do Sul tenciona demiti-la e provavelmente encaminhá-la a tratamento médico adequado.

Governo gaúcho busca apoio para prorrogação do ICMS maior

O governador gaúcho Eduardo Leite intensificou desde sexta-feira a negociação com os deputados para aprovar na terça-feira (15) a prorrogação das alíquotas de ICMS de 30% de gasolina, álcool, energia elétrica não industrial e comunicação por quatro anos, sendo que a alíquota modal ficaria em 18% em 2021 e, a partir de 2022, reduziria para 17%. O governo gaúcho já obteve o apoio dos prefeitos para a aprovação da medida. Estão em jogo cerca de R$ 2,8 bilhões de receita para os cofres estaduais em 2021.

