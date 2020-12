Colunistas MDB e PTB, aliados do governo, querem alterações no projeto do ICMS

Por Flavio Pereira | 15 de dezembro de 2020

Até o PTB, do vice-governador Ranolfo Vieira, defende mudanças no projeto do ICMS. (Foto: Reprodução)

A decisão anunciada ontem pela bancada do MDB – 8 deputados – no Legislativo gaúcho, antecipa a iminente derrota da proposta do governador Eduardo Leite de prorrogar até 2024 as alíquotas majoradas do ICMS para energia elétrica, telefonia e combustíveis, além de outros itens, como o IPVA.

O anúncio da decisão da bancada foi feito pelo deputado Gabriel Souza, que foi o líder do governo de José Ivo Sartori, que antecedeu Leite no Piratini.

A situação é tão delicada, que até mesmo a bancada do PTB, do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, se insurgiu e pediu que o governo retire do projeto o item que altera a isenção do IPVA. O governo pretende votar nesta terça-feira o projeto. Mas, se não houver uma negociação sobre alguns pontos, suavizando a proposta, dificilmente o governo conseguirá os 28 votos necessários para aprová-la.

Concorrência de Santa Catarina no turismo do final de ano

Enquanto hotéis e pousadas do litoral gaúcho amargam a determinação de disponibilizarem apenas 50% da sua capacidade para o final de ano, o governador de Santa Catarina Carlos Moisés anunciou ontem uma medida que poderá direcionar para aquele estado, o turismo das festas de fim de ano. O governador catarinense assinou decreto liberando, a partir do próximo dia 21, o uso de 100% da lotação de todos os hotéis e pousadas, e inclusive praias, que terão um contingenciamento em todo o estado.

Em Bagé, prefeito afirma que não vai fechar nada

O prefeito de Bagé, município gaúcho classificado com a bandeira preta, de risco altíssimo no modelo de distanciamento do governo gaúcho, reagiu dizendo que não vai se submeter aos rigores previstos no regulamento do sistema. Para ele, “não vamos fechar a cidade, nenhum comércio fecha aqui”.

Lara garante que Bagé “é um dos municípios com menor número de infectados e de vítimas ao longo de nove meses de pandemia. Portanto, a bandeira preta, essa imposição de fechar tudo por parte do governo do Estado, é simplesmente um crime, um ato arbitrário e descontextualizado por parte do Executivo estadual.”

Mídia funerária reaparece

A já conhecida mídia funerária do Rio Grande do Sul ressurgiu ontem com críticas ao governador Eduardo Leite, logo após ele anunciar medidas mais brandas de limitação do funcionamento das atividades econômicas.

A turma do lockdown não se conforma em ter perdido a oportunidade de fechar tudo, surgida após o aumento de casos de contaminação pelo coronavírus, fruto das aglomerações da campanha eleitoral.

Em Pelotas, radicalismo interdita Loja Havan

Em Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas quase foi ao delírio e vingou-se do empresário Luciano Hang, ao orientar uma verdadeira força-tarefa com viaturas, guardas municipais, fiscais, e policiais militares para intimidar empregados da Loja Havan. Na última sexta-feira, Luciano Hang esteve em Pelotas onde promoveu uma manifestação com repercussão nacional, ridicularizando as medidas radicais adotadas pela prefeitura de fechamento do comércio local.

Mesmo fechada, ainda assim a loja recebeu ontem uma notificação de interdição. Estes excessos, serviram para expor nacionalmente o governo local como modelo de radicalismo na gestão do enfrentamento ao coronavírus.

