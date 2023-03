Geral Jovem de 18 anos morre após passar mal durante segundo dia de treinamento no Exército

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Familiares afirmam que Gabriel não possuía problemas de saúde prévios. (Foto: Reprodução)

O jovem Gabriel Henrique dos Santos Lima, de 18 anos, morreu, na última sexta-feira, após passar mal durante a realização de treinamento no seu segundo dia como recruta no 1º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), na Tijuca, no Rio de Janeiro. Familiares afirmam que Gabriel não possuía problemas de saúde prévios e acreditam que a morte foi causada por excesso na carga de atividade física exigida durante os exercícios.

“O nosso Gabriel foi posto à exaustão, marchando num sol de quase 40 graus, no nosso Rio de Janeiro, dentro daqueles casacos de lona do Exército extremamente quentes”, disse Celso Monteiro, padrinho do rapaz, em entrevista ao RJTV. “O corpo dele chegou a quase 43 graus. Isso não é falácia. Isso está no laudo do Hospital Central do Exército. O nosso Gabriel teve distensão das alças intestinais, sangramento pulmonar bilateral, isso é característica de falta de oxigenação, edema no crânio. Ou seja, a saturação dele foi a 74”, afirmou Celso.

Complicações

Sobre a morte de Gabriel, o Exército informou que o jovem recebeu pronto atendimento no quartel e foi levado para o Hospital Central do Exército, onde morreu devido a complicações. Foi instaurado procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da morte. O Exército também lamentou o caso e disse que está prestando apoio à família. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão), no sábado, e deve ser encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso) para continuidade das investigações.

“A família está destroçada. A gente chega com 18 anos obrigado a ir para o serviço militar e em dois dias o nosso Gabriel entra andando, com saúde, e sai morto?”, disse Celso Monteiro.

Essa é a segunda morte registrada após treinamento no 1º BPE (Tijuca) em um ano. No dia 10 de março de 2022, o soldado Pedro Henrique Pereira dos Santos, também de 18 anos, passou mal e morreu depois de participar de uma série de exercícios na unidade. Em nota divulgada à época, o Exército afirmou que o rapaz foi “prontamente atendido pelo médico do quartel” e “em seguida, ele foi levado para o Hospital Central do Exército e, devido a complicações, veio a óbito”. As informações são do jornal O Globo.

