Por Flavio Pereira | 6 de março de 2023

Vereadora Mônica Leal, presidente da Procuradoria Especial da Mulherda Câmara de Porto Alegre Foto: Ederson Nunes/CMPA Vereadora Mônica Leal, presidente da Procuradoria Especial da Mulherda Câmara de Porto Alegre. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

A presidente da Procuradoria Especial da Mulherda Câmara de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal (PP), foi protagonista do evento que nesta segunda-feira marcou a assinatura do Pacto pela Mulher Porto-Alegrense. O documento reúne uma série de ações voltadas ao bem estar, na geração de oportunidades igualitárias e criação de espaços de empreendedorismo e capacitação, e na prevenção e combate à violência contra as mulheres da Capital. O ato demarca este mês, que celebra no dia 8, o Dia Internacional da Mulher.

Ao assinar o Pacto, o presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier (PTB) destacou o trabalho da procuradoria da Mulher, “essencial na defesa dos direitos das mulheres, promovendo ações efetiva e um ambiente de debate e reflexão a cerca do que mais é preciso ser feito nesse sentido”.

A presidente da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Mônica Leal (PP), parabenizou todas as convidadas por suas lutas e conquistas e afirmou que a procuradoria tem a missão de zelar, fiscalizar, e incentivar os direitos das mulheres no ambiente do legislativo, para representar a causa da mulher porto-alegrense na sociedade, destacando que “este pacto é plural, não tem ideologia política, não tem sigla partidária, é um pacto para acolher, capacitar e ajudar a todas as mulheres”. O documento foi assinado ainda pelas demais vereadoras e representantes de inúmeras instituições presentes ao ato.

