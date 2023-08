Geral Jovem de 27 anos morre com fungo no pulmão depois de alugar uma casa infestada de mofo

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Luke Brooks morreu por conta de problemas respiratórios, causados por pneumonia. (Foto: Reprodução)

Um homem de 27 anos morreu após se mudar para uma casa infestada de mofo na cidade de Oldham, no Reino Unido. Segundo o legista do caso, foram encontrados traços de fungos em seus pulmões. Luke Brooks e sua mãe, Patricia, além de outros três familiares moravam na casa alugada. Ela relata que o jovem chegou no local saudável mas passou a ter resfriados constantes, até sofrer uma convulsão que o levou a óbito em outubro do ano passado.

Julgamento

A polícia britânica abriu um inquérito para investigar o caso, que foi julgado na quarta-feira (9) pelo tribunal de Rochdale, no Reino Unido. Segundo o jornal Daily Mail, durante a audiência foi relatado que quando Luke começou a se sentir mal, com manchas vermelhas e suspeita de infecção. Patricia ligou diversas vezes para a emergência tentando pedir uma ambulância mas, por ser fim de semana, o atendimento recomendou esperar até a segunda-feira.

Convulsão

O jovem continuou com os mesmos sintomas, afirmando que iria procurar um médico. Já no dia 22 de outubro, ele sofreu uma convulsão e o pedido da mãe por uma ambulância para prestar socorro, que dessa vez foi atendido, não conseguiu impedir o óbito.

Problemas respiratórios

O patologista Abdul Ganjifrockwala afirma que a morte de Luke foi por conta de problemas respiratórios, causados pela pneumonia por aspergillus (fungos que afetam os pulmões e contaminam através do ar). Partes do mofo foram encontradas nos pulmões do falecido durante um exame realizado post-mortem.

Pedidos rejeitados

Após se mudar, em 2014, Patricia notou que a casa estava completamente infestada por mofo. Ela pediu ajuda ao proprietário, mas ele não corrigiu os múltiplos problemas na propriedade. Ao se ver sem saída, a mãe implorou ao Conselho de Oldham para que encontrasse uma outra acomodação onde pudesse viver com a sua família.

Além disso, a caldeira não estava funcionando, o que transformava a habitação em um lugar sempre frio e úmido, principalmente durante o inverno, ela conta.

“Todo ano você podia garantir que ele [Luke] pegaria um resfriado”, disse em depoimento ao tribunal que está julgando a causa da morte. As informações são do jornal O Globo.

