Um jovem de 21 anos foi preso dentro de um avião no Aeroporto Marechal Rondon, vindo da Bahia (BA), suspeito de ter estuprado a irmã, de 8 anos, no início deste mês, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

As investigações da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso (DEDMCI) iniciaram após a Polícia Civil ser comunicada sobre o crime, no bairro Princesa do Sol. Após a instauração do inquérito, o delegado Cláudio Álvares Sant’Ana representou pelo pedido de prisão do suspeito, que é irmão da vítima.

O homem, de 21 anos, fugiu de Várzea Grande assim que a família comunicou a polícia sobre o crime. Ele foi localizado no estado da Bahia e chegou a Várzea Grande, onde foi preso ainda dentro da aeronave. Os policiais civis contaram com apoio da Polícia Federal para cumprimento do mandado.

Além do mandado de prisão pelo estupro, a Polícia Civil também cumpriu contra o suspeito outro mandado de prisão preventiva que estava em aberto, expedido pela Comarca de Arenápolis em 2019 pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.

Após os procedimentos na Delegacia da Mulher, Criança e Idoso em Várzea Grande, o suspeito foi encaminhado para exame de corpo de delito e, em seguida, para a unidade prisional do Capão Grande.

Israel

Milhares de pessoas foram às ruas em dezenas de cidades de Israel em repúdio pelo estupro coletivo denunciado por uma adolescente, uma agressão sexual atroz que reflete as lacunas de proteção efetiva das mulheres no Estado judeu. Ainda que a investigação do caso tenha sido colocada em segredo, a imprensa israelense revelou que 30 homens fizeram fila na porta do quarto de um hotel para violar um a um sexualmente uma garota de 16 anos que estava embriagada.

A comoção social foi crescendo conforme os detalhes sobre o estupro eram revelados. Ocorreu na semana passada na cidade turística de Eilat, na costa do mar Vermelho, mas que só caiu na opinião pública. Dois homens de 27 anos foram presos como suspeitos pela polícia, que criou uma equipe especial de agentes pela gravidade dos fatos e o alto número de envolvidos.

A menor apresentou a denúncia no dia 14 de agosto, 48 horas depois do estupro grupal, de acordo com sua declaração. Um dos suspeitos foi preso após trocar mensagens de texto com a vítima a quem alertava que possuía uma gravação em vídeo de todo o ocorrido. Apesar do segredo sobre as investigações, seu advogado declarou à imprensa israelense que o homem havia negado “toda a relação com os fatos e estava à espera de que a polícia examinasse as provas”.

Outro dos presos declarou à imprensa, através da advogada que lhe foi designada, que “não pôde impedir que aproximadamente trinta homens mantivessem relações [contra sua vontade] com a menor, já que tinha medo deles”.

A garota havia viajado a Eilat com uma amiga para passar alguns dias de férias. Na cidade da costa do Golfo de Aqaba, no extremo meridional de Israel, encontraram vários jovens conhecidos com quem combinaram uma saída noturna. Em dado momento, a menor se separou do grupo para utilizar o banheiro de um quarto do hotel.

Foi nesse quarto de hotel que, de acordo com seu depoimento, foi estuprada por turno por dezenas de homens. A imprensa israelense afirma que as câmeras de segurança do hotel mostram imagens de homens fazendo fila em um corredor, aguardando a vez para estuprar a jovem. Na gravação se observa como alguns deles entram sucessivamente no quarto.

O clamor de repúdio passou às redes sociais, onde se multiplicam as acusações contra os responsáveis do hotel em Eilat por não impedir o estupro denunciado. A direção do estabelecimento se limitou a afirmar que os fatos investigados pela polícia não ocorreram dentro do recinto do hotel.