Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Jovens aprendizes da prefeitura de Porto Alegre participarão de intercâmbio na Espanha

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Selecionados embarcarão para o país europeu em outubro. (Foto: Freepik)

Um trio de jovens aprendizes do programa estadual “Partiu Futuro Reconstrução” que atuam na prefeitura de Porto Alegre participarão de intercâmbio cultural em Barcelona e Valência, na Espanha. Evelin Staczak de Oliveira,  Lukas Scheibler Kalmann e Nyara Victoria Prudencio Romero embarcarão para o país europeu em outubro.

Os critérios de seleção incluíram desempenho escolar e a participação no programa, lançado pelo governo gaúcho em 2024, no âmbito do “Plano Rio Grande” de reconstrução do Rio Grande do Sul pós-enchentes. No foco do “Partiu Furuto” está o suporte a adolescentes e jovens de 14 a 21 anos e que foram afetados pela catástrofe climática.

Todas as despesas da viagem serãp pagas pela Renapsi, organização não governamental que atua inserindo jovens aprendizes no mercado de trabalho. Emissão de documentos, passagens aéreas, hospedagem, alimentação, translados e passeios também estão incluídos.

Depoimentos

– “A Evelin desempenha bem o trabalho dela, com bastante zelo e capricho. É uma menina batalhadora, então para nós é uma satisfação imensa”, destaca Eliomar Coimbra, supervisor dela no Departamento Municipal de Limpeza Urbama (DMLU) do bairro Restinga (Zona Sul).

– “Nayara se destaca pelo comprometimento e proatividade. A experiência em muito contribuirá para uma ótima profissional, de futuro brilhante”, elogia seu superviror na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ricardo Abadie.

– “O Lukas é muito dedicado aqui no Centro Comunitário da Região Centro-Sul [Cecompam], realizando serviços administrativos e atendimento ao público”, pontua Aline Frediani, sua supervisora na Secretaria  Municipal de Esportes e Lazer (Smel).

(Marcello Campos)

Investimento estadual na Santa Casa de Alegrete chega se aproxima de R$ 16 milhões nos últimos quatro anos
