Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Os quatro dias de celebrações do Jubileu de Platina no Reino Unido para marcar os 70 anos da rainha Elizabeth no trono terminam neste domingo (5) com um desfile no centro de Londres e com a expectativa de dezenas de milhares de pessoas participarem de festas de rua em todo o país.

O cantor Ed Sheeran e mais de 100 “tesouros nacionais”, desde o ex-jogador de futebol Gary Lineker até o boneco de TV infantil Basil Brush, se juntarão a bandas militares, artistas e dançarinos no desfile pela capital.

A procissão, que seguirá uma rota semelhante à que a rainha de 96 anos fez no dia de sua coroação em 1953, pretende evocar as diferentes décadas de seu reinado.

Para muitos reunidos no centro de Londres sob um céu cinzento e frio, a conversa inicial girou em torno do clima.

Emma Woodhouse, uma babá de 21 anos do condado de Norfolk, no leste, havia chegado à grande avenida que levava ao Palácio de Buckingham às 5h30, segurando toucas de banho Union Jack por precaução. “Estamos prontos para estar aqui, faça chuva ou faça sol”.

Houve também uma série de “Grandes Almoços de Jubileu” planejados em toda a Grã-Bretanha, com cerca de 16.000 festas de rua. Cerca de 600 dessas reuniões estavam sendo realizadas em todo o mundo, inclusive no Canadá, Brasil, Nova Zelândia, Japão e África do Sul.

O filho e herdeiro da rainha, o príncipe Charles, e sua esposa Camilla, participaram de um almoço de jubileu no campo de críquete Oval de Londres. Kate, esposa do príncipe William, e seus três filhos pequenos foram filmados assando bolos para um almoço no País de Gales.

O último dia de festividades acontece depois que o príncipe Charles, de 73 anos, prestou uma homenagem pessoal à sua mãe em um show pop brilhante do lado de fora do Palácio de Buckingham na noite de sábado. Leia história completa

O show de sábado foi um dos vários eventos do Jubileu que Elizabeth perdeu por causa de “problemas de mobilidade episódicos”, que recentemente a levaram a cancelar compromissos. Ela está no trono há mais tempo do que qualquer um de seus antecessores.

“Você prometeu servir toda a sua vida – você continua a cumprir. É por isso que estamos aqui”, disse Charles em sua mensagem à rainha, que estava em sua residência no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres.

“Você nos conheceu e conversou conosco. Você ri e chora conosco e, mais importante, você esteve lá por nós, por esses 70 anos”, acrescentou Charles, referindo-se à rainha como “múmia”

Os eventos começaram com um esboço cômico pré-gravado do monarca tomando chá com o Urso Paddington

O Jubileu

Elizabeth subiu ao trono aos 25 anos com a morte de seu pai, George VI, em 1952, herdando o domínio sobre uma Grã-Bretanha ainda emergindo da devastação da Segunda Guerra Mundial e com Winston Churchill como primeiro-ministro.

No total, houve 14 primeiros-ministros do Reino Unido e 14 presidentes dos EUA durante seu reinado; o Muro de Berlim subiu e caiu; A Grã-Bretanha aderiu e deixou a União Europeia; e seu império outrora poderoso se desintegrou, substituído por uma Comunidade de 54 nações.

Elizabeth foi fundamental na criação da Commonwealth e muitos consideram seu sucesso como sua maior conquista.

“Você continua fazendo história”, disse Charles.

Ele acrescentou que seu pai, o príncipe Philip, que morreu no ano passado aos 99 anos depois de mais de sete décadas ao lado da rainha, teria gostado do show.

Os quatro dias de celebrações começaram na quinta-feira com um desfile militar e um sobrevoo da Royal Air Force, e continuaram com um Serviço Nacional de Ação de Graças na sexta-feira.

Pesquisas de opinião sugerem que a maioria dos britânicos acredita que a monarquia deve permanecer e uma pesquisa recente da Ipsos descobriu que nove em cada 10 entrevistados apoiam a rainha.

