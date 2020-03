Rio Grande do Sul Juiz de Lajeado será palestrante em evento sobre Justiça Restaurativa

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

Juiz Johnson falará sobre a função do policial militar como educador social Foto: TJ-RS

O juiz Luis Antonio de Abreu Johnson será um dos palestrantes do Seminário Estadual PROERD Caminhos para a Paz, que ocorrerá entre os dias 10 e 12 deste mês, no Colégio Evangélico Alberto Torres, em Lajeado, no Vale do Taquari.

O evento é uma iniciativa do Comando da Brigada Militar, através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência do RS (PROERD), em parceria com a prefeitura de Lajeado e o Poder Judiciário.

O objetivo é a capacitação de mais de 200 policiais militares em metodologias da Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz pelas equipes do município e do Cejusc do Foro de Lajeado.

Johnsson abordará o tema “Policial Militar: educador social enquanto agente pela busca da pacificação social”.

