Sábado, 13 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Julgamento de Bolsonaro e aliados: defesas mapeiam recursos para evitar regime fechado e reduzir penas

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A explicação dada pelos médicos à família e aos advogados de Bolsonaro é que, nesses casos, o risco de novas aderências é alto e, quando acontecem, a transferência para uma unidade hospitalar tem que ser rápida. (Foto: Reprodução)

As defesas dos oito réus condenados na ação da trama golpista já preparam estratégias para explorar brechas nos votos do ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e atacar o cálculo final das penas. Sem perspectiva de que haja uma mudança na posição dos magistrados sobre a culpa, a principal frente será minimizar danos. Se o esforço for bem sucedido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, e os demais responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado poderiam ficar menos tempo na prisão e progredir de regime de forma mais rápida.

O plano será colocado em prática a partir da apresentação dos embargos de declaração, que buscam esclarecer trechos da sentença do colegiado.

Entre os oito condenados, sete réus cumprirão pena em regime fechado, pois tiveram penas estipuladas entre 16 anos e 27 anos de prisão — a partir de oito anos, o réu é encarcerado para cumprir pena. Apenas o delator Mauro Cid recebeu pena em regime aberto, definida em dois anos.

Sequelas da facada
Uma frente dos defensores será atacar a dosimetria das penas. Para alguns, os ministros se manifestaram de forma subjetiva no momento de definir o tamanho das punições. Boa parte dos advogados também deve apelar para que o cumprimento ocorra em prisão domiciliar sob o pretexto de problemas de saúde e idade avançada de parte dos réus condenados.

É o caso da defesa de Bolsonaro. O advogado Paulo Bueno já avisou que deve protocolar uma solicitação para que o ex-presidente seja mantido em sua casa, em Brasília. Isso ocorrerá após a publicação do acordão, a formalização da decisão, em até 60 dias.

Conforme informou a colunista Malu Gaspar, as sequelas da facada que Bolsonaro sofreu em 2018 vão basear o pedido de prisão domiciliar. De acordo com aliados do ex-presidente, a grande preocupação dos médicos é que ele possa sofrer alguma aderência no intestino, o que é comum em casos como o dele. Em abril, o ex-presidente foi internado às pressas, no Rio Grande do Norte, por essa obstrução. Foi a sétima cirurgia após a facada.

A explicação dada pelos médicos à família e aos advogados de Bolsonaro é que, nesses casos, o risco de novas aderências é alto e, quando acontecem, a transferência para uma unidade hospitalar tem que ser rápida.

Ainda de acordo com a colunista, os advogados alegam que sua situação de saúde é mais grave do que a de Fernando Collor, ex-presidente preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo da Lava-Jato, que teve a prisão domiciliar autorizada por Alexandre de Moraes. O ministro acatou o pedido para que Collor ficasse preso em seu apartamento em Maceió em razão de Mal de Parkinson e apneia do sono.

Atualmente, a legislação autoriza a prisão domiciliar para detentos que já se encontram no regime aberto ou quando se trata de uma prisão preventiva — antes, portanto, da condenação. Apesar da lei não trazer previsões expressas para condenados ao regime fechado com problemas de saúde, caso de Bolsonaro, tribunais aceitam excepcionalmente a concessão da medida, como ocorreu com Collor.

— O que se precisa demonstrar é que seria impossível dar o tratamento adequado no regime fechado. Acaba sendo feito conforme a situação de cada um — diz o advogado criminalista João Vicente Tinoco, professor da PUC-Rio.

O professor de Direito Penal da FGV-Rio, Thiago Bottino, avalia que o histórico de saúde de Bolsonaro pode favorecer na concessão do benefício:

— Ele já tem mais de 70 anos. Não deve ser difícil demonstrar a questão da doença, pois ele já se submeteu a várias cirurgias de urgência. Dados a esses episódios, é mais fácil para a defesa justificar.

Dosimetria na mira

No caso das penas, há questionamentos das defesas, por exemplo, sobre a definição de “agravantes e atenuantes”, que prevê aumento ou diminuição a partir das circunstâncias e da conduta do réu.

Na hora de votar pela condenação, o ministro Flávio Dino apontou que houve uma participação de “menor importância” dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e do deputado Alexandre Ramagem, que acabaram sendo condenados a penas entre 16 e 21 anos. Isso deve ser explorado pelos advogados em embargos. A defesa de Bolsonaro também deve buscar pena menor.

— Já vemos algumas omissões, como a questão de organização criminosa armada. Não havia armas — diz Bueno.

Matheus Milanez, defensor do general Augusto Heleno, afirmou que deve entrar com embargos de declaração apontando que algumas teses da defesa não foram analisadas pelos ministros. Com esse tipo de recurso, o principal objetivo será apontar supostas inconsistências no cálculo feito por Moraes e endossado pelos colegas. Com informações do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Cúpula das Forças Armadas tem adotado o discurso de página virada do episódio que afetou a imagem da instituição, mas já prevê novos desgastes a partir dos próximos passos do processo
https://www.osul.com.br/julgamento-de-bolsonaro-e-aliados-defesas-mapeiam-recursos-para-evitar-regime-fechado-e-reduzir-penas/ Julgamento de Bolsonaro e aliados: defesas mapeiam recursos para evitar regime fechado e reduzir penas 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Notícias  4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão: capacitação no futuro de jovens militares.
Grêmio Na Arena, Grêmio perde para o Mirassol por 1 a 0 e vê clássico Gre-Nal ganhar peso
Política “Descobri meu câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula
Mundo Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan
Inter No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras; ACOMPANHE
Rio Grande do Sul Apenados da Penitenciária de Charqueadas produzem ecobags em produção totalmente artesanal
Inter Inter vence o Gre-Nal e assume liderança do Gauchão Feminino
Rio Grande do Sul Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca
Política “Não teremos mais dificuldade nas negociações com os Estados Unidos por condenação de Bolsonaro”, diz vice-presidente Geraldo Alckmin
Esporte Com um a menos, Real Madrid vence fora de casa e mantém campanha perfeita na LaLiga
Pode te interessar

Notícias Cúpula das Forças Armadas tem adotado o discurso de página virada do episódio que afetou a imagem da instituição, mas já prevê novos desgastes a partir dos próximos passos do processo

Brasil Bolsonaro tem pena de 24 anos de reclusão e 2 anos de detenção: saiba qual a diferença

Brasil Sequelas da facada de Bolsonaro serão base de pedido de prisão domiciliar ao Supremo

Brasil Deputados dos Estados Unidos chamam Bolsonaro de golpista e apelam a Trump pelo fim do tarifaço