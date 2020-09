Magazine Juliana Paes fala sobre estar em três novelas ao mesmo tempo: “Me sinto envaidecida”

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Juliana Paes como Bibi Perigosa, em 'A Força do Querer', e em clique atual. (Foto: Globo e Reprodução/Instagram)

Com a estreia de A Força do Querer, Juliana Paes completa sua terceira novela no ar ao mesmo tempo, na TV Globo. Feliz com as edições especiais, a atriz brincou com os jornalistas, em um papo virtual que teve com eles, sobre a novela das 9.

“É surra de Juliana Paes! Eu me sinto envaidecida. Ou os projetos que eu participei foram realmente muito legais, ou eu não parei de trabalhar. Ou não tem mais produto onde eu não esteja! Brincadeiras à parte, eu acho que isso tem a ver com uma trajetória de muita dedicação”, disse.

Segundo Juliana, Bibi foi uma personagem que ficou muito marcada na sua carreira. Até hoje, ela é lembrada pelo público por conta de A Força do Querer, o que a deixa muito empolga com o retorno da novela.

“Eu passei mais ou menos 1 ano sendo chamada direto de Bibi. E isso acontece até hoje, mesmo depois da Maria da Paz. Principalmente com um público jovem. E isso me deixa muito surpresa e contente!”

Seu primeiro trabalho na TV foi com a Ritinha de Laços de Família. A atriz relembrou a dificuldade, mas também levantou o lado bom: “Existe uma apreensão porque eu era muito crua em Laços. Eu tenho medo de assistir. Eu era ruim, gente. Eu só sabia ser eu mesma. É nessas horas que a gente vê também que, às vezes, o ator serve o personagem até quando é imaturo na profissão. Estou muito feliz com essas escolhas!”.

