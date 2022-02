Rio Grande do Sul Justiça bloqueia equipamentos de parque de diversões em Imbé onde carrinho da montanha-russa despencou

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas no acidente Foto: Polícia Civil/Divulgação Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas no acidente. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A pedido do MP (Ministério Público), a Justiça deferiu o bloqueio dos equipamentos de um parque de diversões localizado às margens do rio Tramandaí, no Centro de Imbé, no Litoral Norte gaúcho. No dia 8 deste mês, quatro pessoas ficaram feridas depois que um dos carrinhos da montanha-russa despencou.

Uma das vítimas, de 25 anos, quebrou os dois tornozelos e passou por uma cirurgia na coluna. Todos os feridos são da mesma família e residem em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Após ter a solicitação negada na noite de terça-feira (15), o MP entrou com pedido de reconsideração ressaltando que o parque está desmontando e retirando os equipamentos. Foram apresentadas imagens dos ferimentos e descrição das lesões causadas nas vítimas.

“Para garantir o pagamento de eventual multa penal e a reparação dos danos causados aos ofendidos, o MP requereu, inclusive em sede liminar, o arresto dos equipamentos do parque de diversões, pois se trata de bens móveis não sujeitos a registro, cujas negociações, alienações, transferências e ocultação não seriam documentalmente registradas e não chegariam ao conhecimento do Poder Público”, fundamentou a promotora Karine Camargo Teixeira.

Karine alertou ainda para o risco concreto e iminente de os equipamentos serem deslocados para outro lugar, colocando em risco a vida de outras pessoas “e frustrando futuras diligências policiais imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos e para a apuração das respectivas responsabilidades criminal e cível”.

Além disso, o MP instaurou procedimento administrativo a fim de prestar assistência às vítimas. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul