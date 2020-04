Notas Mundo Justiça da Austrália anula pena imposta ao cardeal Pell

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

A Alta Corte da Austrália aceitou o recurso da defesa do cardeal George Pell, acusado de abuso sexual de menores. Por unanimidade, os sete juízes do mais alto tribunal australiano decidiram nesta terça-feira (7) (horário local) absolver de todas as acusações o religioso, ex-chefe das finanças do Vaticano. Com a decisão, o cardeal Pell deverá ser solto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo