Por Flavio Pereira | 29 de janeiro de 2024

Suprema Corte da Venezuela cassou direitos políticos da líder da oposição, María Corina Machado. (Foto: Reprodução vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Parece reprise de um filme que já assistimos: ao mesmo tempo em que reiterou a autorização para que o ditador Nicolas Maduro concorra mais uma vez à presidência da República, o TSJ (Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela) cassou na sexta-feira (26) os direitos políticos da principal líder da oposição e favorita para vencer as eleições, María Corina Machado, 56 anos. Pela decisão da Suprema Corte da Venezuela, ela fica proibida de disputar e exercer cargos públicos pelos próximos 15 anos. Corina fica impedida de concorrer às eleições presidenciais que serão realizadas no segundo semestre de 2024. Ela era a maior ameaça a uma derrota do atual ditador, depois de vencer, em outubro de 2023 na Venezuela, as eleições primárias da oposição para enfrentar Maduro no pleito deste ano.

“Maduro e o seu sistema criminoso escolheram o pior caminho para eles: eleições fraudulentas”, disse Corina em publicação no X.

Sob críticas de prefeitos da Região Metropolitana, Governo anuncia repasses para a Saúde

Em meio a uma série de críticas de prefeituras, em especial da Região Metropolitana, que denunciam o corte milionário no repasse de recursos, o governo do Estado promete anunciar nesta segunda-feira (29), a atualização de valores destinados a hospitais pelo programa Assistir que atendem pelo SUS. Foram convidados para o evento no Palácio Piratini, as federações de hospitais e associações de prefeitos.

Vereadores de Imbé cortam limpeza urbana para aumentar orçamento da Câmara

O Prefeito de Imbé deverá vetar a Emenda aprovada pelos vereadores da cidade que aumenta o orçamento da câmara para R$ 6,130 milhões. O valor elevado para o ano eleitoral, aumenta em 50%, o que a Câmara gastou em 2023: cerca de R$ 4 milhões? A emenda aprovada pela Câmara, retirou R$ 1,63 milhão da Secretaria de Limpeza Urbana de Imbé. Nas redes sociais, o prefeito Ique Vedovatto (MDB) comentou a decisão dos vereadores:

“A Câmara propôs uma emenda ao orçamento retirando R$ 1,63 milhões da Limpeza Urbana para destinar este valor ao Legislativo. Além das emendas impositivas que também diminuem o orçamento desta secretaria… da maneira como ficará, nem o lixo conseguiremos recolher. E ainda dizem que é um direito do vereador fazer isto. E onde fica o direito do povo de ter uma cidade limpa? Querem contratar mais funcionários e inclusive construir mais salas e comprar até um ELEVADOR para a Câmara … acho isto um absurdo”.

Em Arroio do Sal, prefeitura adquire cadeiras tipo gamer para a administração

Em Arroio do Sal, o prefeito Affonso Flávio Angst (Bolão) autorizou a aquisição de cadeiras tipo gamer, com luzes e controle remoto, para equipar setores da administração da cidade. O equipamento, com luzes coloridas, comumente adotado por jogadores de games eletrônicos, poderá se tornar uma atração para quem visita os órgãos da administração pública de Arroio do Sal.

Quem matou Marielle? Agora reina silêncio

Depois de ser apontado em delação premiada no caso Marielle Franco, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, velho aliado do PT e de Dilma Rousseff, ganhou o direito de tirar 360 dias de férias em dinheiro, referentes aos anos de 2017 a 2022. O detalhe: o período se refere ao tempo em que ele esteve afastado da Corte após ser acusado de fraude e corrupção.

Brazão foi citado em delação premiada de Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018. O acordo de colaboração, que ainda precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi revelado o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Gilmar Mendes em 2015: “PT conseguiu em propinas em dinheiro para disputar as “eleições até 2038”

Recordar é viver: a posição do ministro do STF Gilmar Mendes, em 18 de setembro de 2015, em palestra na FIESP (Federação das Industrias de São Paulo), ao se posicionar a favor do financiamento de empresas em campanhas eleitorais:

“O PT é contra esse tipo de doação porque o partido conseguiu em propinas dinheiro para disputar as eleições até 2038. E deixariam os caraminguás para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. O partido já tinha esse dinheiro. Estava captando, como vocês sabem, nesse modelo que está sendo revelado da Lava-Jato. O que atrapalhou todo esse projeto, que era um projeto de consolidação do grupo do poder, no poder, eternização? O que atrapalhou? A Lava-Jato. A Lava-Jato estragou tudo. Evidente que a Lava-Jato não estava nos planos […] O plano era perfeito, mas não combinaram com os russos”, completou o ministro.

