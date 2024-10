Polícia Justiça decreta a prisão preventiva da mulher investigada por matar grávida para roubar bebê em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Paula Janaína Ferreira Melo, de 25 anos, foi morta no bairro Mario Quintana Foto: Divulgação Paula Janaína Ferreira Melo, de 25 anos, foi morta no bairro Mario Quintana. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Justiça decretou a prisão preventiva da mulher investigada por matar uma grávida para roubar o bebê no bairro Mario Quintana, em Porto Alegre. A decisão foi proferida na tarde de quarta-feira (16) pelo juiz André Vorraber Costa, em audiência de custódia realizada no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional.

A criminosa, de 42 anos, foi presa pela Polícia Civil na madrugada de quarta no Hospital Conceição, na Zona Norte da Capital. De acordo com a Polícia Civil, a mulher cometeu o crime para ficar com o bebê de Paula Janaína Ferreira Melo, de 25 anos, na segunda-feira (14).

O corpo da grávida foi encontrado escondido em um dos quartos do apartamento da assassina, que retirou o feto após cortar a barriga da gestante e simulou um parto.

Vizinhos da assassina acionaram, a pedido dela, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a levou, junto com o bebê, até o Hospital Conceição. Os médicos descobriram a farsa e acionaram a polícia. O recém-nascido já chegou morto na instituição de saúde.

A vítima completaria nove meses de gestação nesta semana. Conforme a investigação, ela foi atraída até o apartamento da criminosa, que era vizinha de familiares da gestante, com a promessa de ganhar um carrinho de bebê e outros itens.

A assassina simulou uma gestação. Ela estaria planejando o crime há pelo menos dois meses. O marido da mulher prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado. Segundo a corporação, ele disse acreditar que a esposa estaria grávida.

Justiça decreta a prisão preventiva da mulher investigada por matar grávida para roubar bebê em Porto Alegre

