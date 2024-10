Porto Alegre Vigilância Sanitária de Porto Alegre emite alerta sobre golpes aplicados por falsos fiscais pelo WhatsApp

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A população deve ficar atenta e não aceitar visitas ou fornecer qualquer dado por meio de contatos que não sejam confirmados como oficiais Foto: Divulgação A população deve ficar atenta e não aceitar visitas ou fornecer qualquer dado por meio de contatos que não sejam confirmados como oficiais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Vigilância Sanitária de Porto Alegre emitiu um alerta à população sobre um golpe que vem sendo aplicado pelo WhatsApp. Criminosos estão utilizando indevidamente o nome da responsável pela equipe de fiscalização do órgão, informando falsamente a existência de problemas relacionados a inundações em empresas e solicitando pagamentos por supostos serviços de inspeção ou regularização.

“A Vigilância Sanitária esclarece que não faz qualquer tipo de cobrança financeira por suas atividades, que são de responsabilidade do município. As fiscalizações e vistorias são realizadas por profissionais devidamente identificados, com uniforme e crachá oficial. A aplicação de multas só ocorre após tramitação de processo administrativo com amplo direito a defesa, sendo as cobranças realizadas pelas instâncias oficiais da prefeitura, em hipótese alguma diretamente a servidores ou agentes de fiscalização”, afirmou o órgão.

A população deve ficar atenta e não aceitar visitas ou fornecer qualquer dado por meio de contatos que não sejam confirmados como oficiais. A Vigilância em Saúde reforçou que qualquer suspeita de tentativa de golpe ou abordagem irregular deve ser denunciada imediatamente.

Para dúvidas ou esclarecimentos, a população pode telefonar para (51) 3289-2400 e 156 ou acessar o 156web.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vigilancia-sanitaria-de-porto-alegre-emite-alerta-sobre-golpes-aplicados-por-falsos-fiscais-pelo-whatsapp/

Vigilância Sanitária de Porto Alegre emite alerta sobre golpes aplicados por falsos fiscais pelo WhatsApp

2024-10-17