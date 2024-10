Política Rede Pampa promove nesta quinta debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Sebastião Melo e Maria do Rosário apresentarão ao vivo as suas propostas na TV Pampa Foto: Divulgação Sebastião Melo e Maria do Rosário apresentarão ao vivo as suas propostas na TV Pampa. (Foto: Rede Pampa) Foto: Divulgação

A Rede Pampa realizará na noite desta quinta-feira (17) um debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Porto Alegre.

O atual prefeito da Capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), e a sua adversária, Maria do Rosário (PT), apresentarão ao vivo as suas propostas na TV Pampa, das 22h às 23h.

Com mediação do apresentador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, o “Debate Pampa – Eleições 2024” oferecerá um espaço democrático para os candidatos discutirem temas essenciais ao futuro da cidade. O programa será dividido em dois blocos com assuntos livres, permitindo uma análise abrangente das soluções propostas.

No primeiro turno do pleito, Melo recebeu 49,72% dos votos válidos (345.420), contra 26,28% (182.553) de Maria do Rosário.

O “Debate Pampa – Eleições 2024” será transmitido simultaneamente pelo site e aplicativo da TV Pampa, além de estar disponível nas plataformas digitais, como YouTube e Facebook, e também pela Rádio Liberdade (82,5 FM).

Uma cobertura completa será feita nas redes sociais da Rede Pampa e no portal do Jornal O Sul, com atualizações em tempo real e reportagem especial.

2024-10-14