Política Lula usará o maior avião da frota da FAB para ir à Rússia

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Maior avião da Força Aérea Brasileira (FAB), o KC-30 tem capacidade de levar 230 passageiros e autonomia de voo de 12 horas. (Foto: Divulgação/FAB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai viajar para a Rússia a bordo de um KC-30 após a pane com avião presidencial na Cidade do México, em 1º de outubro. Ele embarca neste domingo (20) para Kazan, onde participará da Cúpula dos Brics de 22 a 24 de outubro, acompanhado de um grupo de ministros.

Maior avião da Força Aérea Brasileira (FAB), o KC-30 tem capacidade de levar 230 passageiros e autonomia de voo de 12 horas. O avião, no entanto, não tem o mesmo conforto que o Airbus A319CJ, conhecido como “Aerolula”. Embora o KC-30 tenha uma área com poltronas mais confortáveis, não possui a configuração do avião presidencial, que é dividido em três partes. A principal com cerca de 10 poltronas, leva as principais autoridades a bordo. No meio há uma sala, com uma mesa no centro e, na parte de trás da aeronave, viajam os assessores e demais convidados do voo oficial, em aproximadamente 40 assentos semelhantes aos de aviões comerciais.

O KC-30 é a mesma aeronave que vem sendo usada na operação de repatriação de brasileiros no Líbano. Desde que a missão foi iniciada, em 2 de outubro, em cinco voos realizados, 1.105 pessoas, além de 14 animais, já foram resgatados do país.

O avião que enfrentou problemas técnicos com a comitiva de Lula na viagem da Cidade do México a Brasília segue na capital mexicana. A FAB está negociando o conserto local do avião para retirá-lo do país. De acordo com a Força Aérea, a aeronave apresentou “uma anomalia técnica” o que resultou em “alta vibração em uma das turbinas”. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi enviada ao México para apurar as causas do incidente.

A aeronave já tem 18 anos de uso e se aproxima da metade do ciclo de vida, o que exigirá passar por um processo de reformulação ou de substituição por uma nova aeronave.

Frente a pane que o fez ficar quase cinco horas preso no avião dando voltas na Cidade do México para queima de combustível, Lula pediu ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, uma proposta de compra de uma nova aeronave presidencial. A FAB trabalha na busca de modelos que atendam esse padrão de avião, com sala de reuniões e espaço reservado para comitiva mais próxima ao presidente, levando em consideração fatores de disponibilidade no mercado e preço.

“Tiramos uma lição. Vamos comprar não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões, porque o Brasil, um país grande, a gente ser pego de surpresa? Então vamos preparar. Eu pedi que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Vamos comprar um avião para o presidente da República entendendo que a ignorância não pode prevalecer. O avião é para o presidente da República, não é para o Lula, Bolsonaro, FHC, é para instituição, quem quer que seja eleito”, afirmou Lula em entrevista em Fortaleza em 11 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-usara-o-maior-aviao-da-frota-da-fab-para-ir-a-russia/

Lula usará o maior avião da frota da FAB para ir à Rússia

2024-10-16