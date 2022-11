Brasil Justiça decreta prisão de terceiro suspeito por envolvimento na morte de estudante brasileiro de medicina no Paraguai

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Estudante foi colocado no carro por um suspeito que já está preso. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público do Paraguai expediu mandado de prisão preventiva contra o brasileiro Edimar de Mello de Oliveira, de 32 anos, por suspeita de envolvimento na morte do estudante de medicina Anderson Hugo Pereira Félix, 29 anos.

O homem é proprietário do veículo usado para transportar Anderson até o local onde foi morto. De acordo com o delegado que acompanha o caso no Brasil, Matheus Tarchetti, a Polícia Civil de Ponta Porã (MS) apreendeu o veículo, que passou por perícia técnica.

O crime ocorreu no dia 16 de outubro, quando a vítima foi encontrada morta em uma estrada de terra em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que fica na fronteira com o Brasil.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Anderson entrou no veículo acompanhado por dois homens. Horas depois o estudante foi encontrado morto.

Moroni Dener Rodrigues Romero, de 22 anos, foi o primeiro a ser preso, quatro dias após o assassinato. O jovem aparece no vídeo colocando Anderson dentro do veículo. Dias depois, Silvano Meires Araújo também foi preso. Era ele que dirigia o carro no momento em que saíram do bar. Os dois estão presos em Pedro Juan Caballero.

O exame necroscópico apontou como causa da morte traumatismo cranioencefálico, provocado por um objeto contundente. A vítima não apresentava outros ferimentos, indica o exame.

As polícias paraguaia e brasileira atuam juntas nas investigações.

Entenda o caso

O estudante de medicina Anderson Hugo Pereira Félix, de 29 anos, foi encontrado morto em uma estrada de terra de Pedro Juan Caballero (PY), nas primeiras horas do domingo (16). De acordo com a polícia paraguaia, quando foi encontrado, Anderson estava com uma pulseira de uma festa realizada em uma casa noturna de Ponta Porã (MS), cidade vizinha a Pedro Juan Caballero.

Horas antes de morrer de forma brutal, o estudante de medicina postou fotos em uma festa com amigos.

Além disso, um dia antes de morrer, Anderson também publicou uma homenagem à mãe e ao namorado pelo Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro. “Hoje é dia do professor e eu tenho que saudar duas das pessoas mais importantes da minha vida, vocês são meus exemplos”, escreveu o estudante de medicina.

A família de Anderson fez uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para custear o traslado do corpo do estudante do Paraguai para a cidade paraibana de Tavares.

