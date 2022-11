Esporte Papa Francisco recebe camisa personalizada do Grêmio no Vaticano

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

“Nada mais justo do que o manto sagrado chegar às mãos de Vossa Santidade”, disse o clube. (Foto: Servizio Fotografico L'Osservatore Romano)

O Papa Francisco recebeu no Vaticano, na Itália, uma camiseta do Grêmio. O pontífice é grande fã de futebol e torcedor do time argentino San Lorenzo. O presente tricolor foi articulado por religiosos do Rio Grande do Sul.

Em imagem divulgada pelo jornal L’Osservatore Romano, do Vaticano, o líder da Igreja Católica aparece recebendo o manto com os dizeres “Papa Francisco”.

De acordo com o padre Antônio Hoffmeister, que trabalha no Vaticano e estava no momento da entrega, a camisa foi levada à Itália pelo Dom Adilson Pedro Busin, bispo auxiliar de Porto Alegre, que é capelão do Grêmio e esteve no Vaticano no início de outubro.

O padre, que é de Porto Alegre, contou que trabalhava com Dom Adilson na capelania do time de futebol. “Eu era pároco em Alvorada e rezava missas, uma vez por mês, na capela do Grêmio, na capela da Arena.”

Numa visita realizada em outubro, o bispo auxiliar de Porto Alegre pediu que o padre entregasse a camisa ao Papa. A chance surgiu com a visita do bispo de Caçador (SC), Dom Cleocir Bonetti, também torcedor do Grêmio.

O clube compartilhou nas redes o registro do momento da entrega da camisa. “O Papa Francisco recebeu a camisa mais bonita do mundo com o seu nome às costas. Nada mais justo do que o manto sagrado chegar às mãos de Vossa Santidade.”

