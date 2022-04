Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral cassa prefeito e vice de Cerro Grande e determina nova eleição

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Segundo o TRE-RS, município terá nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Foto: Reprodução Segundo o TRE-RS, município terá nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) cassou o prefeito de Cerro Grande, Valmor José Capeletti (PP), e a vice, Glaucia Regina Brocco (PTB), por captação ilícita de votos através de meios coercitivos na eleição de 2020. A decisão foi tomada na última terça-feira (26) e publicada em acórdão nesta quinta-feira (28). Uma nova eleição deverá ser realizada no município do Norte do Estado.

O TRE aplicou multa individual de R$ 53.205,00 a ambos. Também foi determinado que, após a assinatura do acórdão, a respectiva zona eleitoral seja comunicada, para registro e cumprimento imediato quanto à adoção das providências, referentes à realização de nova eleição, para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Cerro Grande.

É cabível recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O caso

Em setembro do ano passado, uma decisão do juiz eleitoral Edvanilson de Araújo Lima, da 64ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, cassou o mandato do prefeito Valmor José Capeletti (PP) e da vice-prefeita Glaucia Regina Brocco (PP). Na época, o juiz julgou parcialmente procedentes as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral.

Conforme o órgão, os dois cometeram os crimes eleitorais de abuso do poder econômico e do poder coercitivo durante as eleições de 2020, com uso de recursos ilícitos e ameaças aos eleitores. Após a análise do caso, o magistrado entendeu que ambos teriam realizado ações que caracterizam apenas abuso do poder coercitivo. Assim, foi estabelecida a cassação dos diplomas do prefeito e da vice e a aplicação de multa de cerca R$ 53,2 mil para cada um.

No entanto, na prática, tanto o prefeito quanto a vice seguiram na gestão do município até a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). Como a condenação foi confirmada, o comando da prefeitura ficará a cargo do presidente da Câmara Municipal.

