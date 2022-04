Tecnologia WhatsApp apresenta instabilidade no Brasil e nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Plataforma começou a apresentar lentidão para algumas pessoas por volta das 17h40. Foto: Rerpodução Plataforma começou a apresentar lentidão para algumas pessoas por volta das 17h40. (Foto: Reprodução) Foto: Rerpodução

Usuários ao redor do mundo relataram dificuldades para enviar mensagens no WhatsApp desde o fim da tarde desta quinta-feira (28). O aplicativo afirmou que está ciente do problema, que está trabalhando para resolvê-lo e agradeceu pela “paciência”.

No Brasil e no exterior, há queixas sobre quedas temporárias do serviço e mensagens que demoram para ser enviadas e recebidas.

O site Downdetector, que reúne relatos sobre falhas em plataformas, registrou uma alta nas notificações sobre o aplicativo por volta das 17h40 (horário de Brasília): eram mais de 6.300 reclamações entre usuários no Brasil. Nos Estados Unidos, a ferramenta registrou pico de 7.800 notificações ligadas ao mensageiro no mesmo horário.

Os relatos começaram a diminuir cerca de 1 hora depois.

O que diz o WhatsApp

Procurado, o aplicativo afirmou que está atuando para resolver o problema, mas não indicou o que causou a falha.

“Você pode estar enfrentando alguns problemas ao usar o WhatsApp no momento. Estamos cientes e trabalhando para que tudo volte a funcionar sem problemas. Manteremos você atualizado e enquanto isso, agradecemos sua paciência”, afirmou a empresa em nota que também foi postada em seu perfil no Twitter.

