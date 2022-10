Política Justiça Eleitoral condena CUT por vídeo que associa Bolsonaro a mortes por covid

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Para a ministra, o vídeo, divulgado a um mês do período oficial de campanha, “tem clara conotação eleitoral”. Foto: Marcos Corrêa/PR Para a ministra, o vídeo, divulgado a um mês do período oficial de campanha, “tem clara conotação eleitoral”. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), condenou, nesta segunda-feira (10), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) a pagar uma multa de R$ 5 mil por ter divulgado vídeo atribuindo responsabilidade ao presidente Jair Bolsonaro (PL) pelas mortes causadas pela covid.

Bucchianeri entendeu que o vídeo configurou uma propaganda política antecipada. Em agosto, a ministra já havia mandado as redes sociais retirarem do ar a publicação da CUT, chamada de “O Messias do Apocalipse” e que responsabilizava Bolsonaro pelas mortes provocadas pelo coronavirus.

Para a ministra, o vídeo, divulgado a um mês do período oficial de campanha, “tem clara conotação eleitoral”.

“Tanto é assim que, após tecer críticas ao então pré-candidato Jair Messias Bolsonaro, a peça publicitária arremata com a frase: ‘em breve fora do Palácio’. Tanto o conteúdo divulgado pela CUT é claramente eleitoral, que as mesmas falas ali exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase oficial de campanha do já agora candidato Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou a ministra.

A campanha de Lula usou trechos do vídeo durante a campanha, como ressaltado pela ministra. A peça audiovisual inclui falas de Bolsonaro durante a pandemia e atribui ao presidente parte das mortes causadas pela covid.

A ação foi apresentada pela campanha do presidente, que argumentou que a peça acaba vinculando não apenas as mortes de brasileiros pela covid ao presidente, “mas a suposta intenção do chefe de Executivo em praticar o ato (‘fazer morrer’), o que reforça a gravidade dos atos praticados”.

