Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

O TCU fará ainda mais uma auditoria sobre o sistema eleitoral eletrônico brasileiro. Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil O TCU fará ainda mais uma auditoria sobre o sistema eleitoral eletrônico brasileiro. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) enviou ofício ao Ministério da Defesa, divulgado nesta segunda-feira (10), para que a pasta do governo federal encaminhe o resultado da auditoria feita com urnas eletrônicas, no primeiro turno das Eleições 2022.

O ministro Bruno Dantas acatou o pedido feito pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto à Corte, Lucas Furtado. Dantas analisou a demanda enquanto relator da auditoria desenvolvida pelo próprio TCU sobre os equipamentos.

Justamente sobre o trabalho do Tribunal quanto às urnas, Furtado argumenta que o acesso ao resultado da fiscalização conduzido pelo Ministério da Defesa é “imprescindível” para auxiliar o TCU, por considerar a pasta como “agente chave” do processo eleitoral.

Furtado alega ainda que a segurança do Estado sairá “fortalecida” com a divulgação das informações colhidas a partir dos testes feitos pelas Forças Armadas.

Bruno Dantas, enquanto presidente em exercício do TCU, informou na última quarta-feira (5) que a análise dos sistemas de votação, a partir de 560 boletins de urna não registrou nenhuma inconsistência de dado incorreto.

O TCU fará ainda mais uma auditoria sobre o sistema eleitoral eletrônico brasileiro. Desta vez, serão analisados os boletins de urna de mais de 4.500 seções eleitorais e comparados com o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O próprio TSE também conduziu um teste de integridade sobre as urnas eletrônicas. A Corte divulgou o relatório final do teste de integridade das urnas com biometria e, de acordo com o documento, não houve divergências durante a eleição do primeiro turno.

