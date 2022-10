Política Bolsonaro cumpre agenda em Pelotas; Lula participa de ato político no Rio de Janeiro

Por Marcelo Warth Neto | 11 de outubro de 2022

O atual presidente da República e o petista disputam o segundo turno da eleição presidencial Foto: Reprodução O atual presidente da República e o petista disputam o segundo turno da eleição presidencial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), cumpre agenda em Pelotas na tarde desta terça-feira (11). Acompanhado do postulante ao governo do Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni (PL), ele se reúne com prefeitos da Região Sul do Estado.

O evento inicia às 14h30min nos pavilhões da Fenadoce. Antes de desembarcar no RS, Bolsonaro se encontra com prefeitos e empresários catarinenses em Balneário Camboriú.

Lula

Adversário de Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta terça, de um ato político em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ).

O evento, denominado Ato Brasil da Esperança, ocorre às 19h no campo de futebol do clube Heliópolis.

