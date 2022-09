Política Justiça Eleitoral diz que não há proibição de roupa verde e amarela para votar

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

"Os eleitores e eleitoras podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem.", disse o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil "Os eleitores e eleitores podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem.", disse o presidente do TSE. (Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse hoje (29) que os eleitores poderão comparecer aos locais de votação no domingo (2) com a camisa que quiserem. A declaração foi feita durante o encerramento da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta tarde. O ministro afirmou que não há proibição para que eleitores deixem de votar com a camisa do Brasil.

“Os eleitores e eleitoras podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem. Inúmeras fake news [desinformação] estão dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu ir de verde e amarelo, com a camisa do Brasil. O eleitor vai com a camisa que quiser”, afirmou.

Democracia

O presidente também conclamou os eleitores a irem votar tranquilamente no dia da votação. Moraes considera o pleito como uma “festa de democracia” e disse que domingo “não será dia violência, de agressão e de xingamento”.

“O importante é que os eleitores compareceram no domingo para realizar esse sagrado direito, conquistado a duras penas, de escolha, de voto, para que nós possamos manter uma tradição democrática brasileira construída desde da Constituição de 1988”, concluiu.

No domingo, dia do primeiro turno das eleições, mais de 156 milhões de eleitores estarão aptos a elegerem o presidente da República, deputados estaduais, federais e distritais, além de governadores e senadores.

