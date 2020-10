Política Justiça Eleitoral gaúcha inaugura perfil no Tik Tok

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

A rede social tem cerca de 800 milhões de usuários Foto: Divulgação

Com o objetivo de levar informações para os mais diferentes públicos, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) inaugurou um perfil no Tik Tok (@tre_rs), a quarta maior rede social do mundo.

Com 800 milhões de usuários e um estilo mais dinâmico nas publicações, o Tik Tok traz várias opções de edição, como filtros, efeitos e áudios.

“Esse formato possibilita uma comunicação diversificada para diferentes públicos e linguagens. Dessa forma, procura-se criar um meio para informar os seguidores, de forma mais leve e participativa, buscando auxiliar no combate à desinformação”, afirmou o TRE-RS.

Segundo a Corte, o perfil pretende integrar as publicações de todas as redes sociais do TRE-RS, que já contam com aproximadamente 30 mil seguidores, trazendo material informativo, como áudios, vídeos, imagens e podcast, com o intuito de informar o público sobre as eleições deste ano e demais conteúdos referentes à Justiça Eleitoral.

