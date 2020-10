Porto Alegre Obras do arroio Areia provocam bloqueio no trânsito na Avenida do Forte, na Zona Norte de Porto Alegre

14 de outubro de 2020

Obras também causam alterações no trânsito no bairro Vila Ipiranga.

Em razão do avanço dos serviços da obra linear D5 da Macrodrenagem do Arroio Areia, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que serão realizados um bloqueio na Avenida do Forte e alterações no trânsito na região do bairro Vila Ipiranga, na Zona Norte de Porto Alegre, a partir desta quinta-feira (15).

Os veículos que circulam pela Avenida do Forte, no sentido Norte-Sul, a partir da avenida Assis Brasil, devem fazer o desvio pela rua Sapé até a avenida Francisco Trein e, a seguir, entrar à esquerda na avenida Dr. João Simplício Alves de Carvalho para retornar à Avenida do Forte e seguir em direção à Saturnino de Brito. O sentido oposto da Avenida do Forte, Sul-Norte, manterá seu trajeto normal, sem alteração.

Toda a operação está sinalizada com indicações sobre os desvios e ajustes podem ser feitos conforme o avanço dos trabalhos. Os agentes da EPTC irão monitorar a circulação e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito.

