Mundo União Europeia quer evitar ao máximo confinamento geral por causa da pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

A Comissão Europeia assinou seis acordos com laboratórios para reservar centenas de milhões de doses de futuras vacinas Foto: Reprodução

A Comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, pediu aos países-membros da UE (União Europeia), nesta quinta-feira (15), que façam “o que for necessário” para evitar um bloqueio generalizado, em um momento em que a nova pandemia de coronavírus volta a ganhar força e obriga as autoridades a aumentarem as restrições.

“O tempo urge, e todos devem fazer o que for necessário para evitar os devastadores efeitos sociais, econômicos e de saúde de um confinamento generalizado”, disse a comissária em uma entrevista coletiva em Bruxelas.

Kyriakides expressou sua “grande preocupação” com o “aumento cada vez mais rápido das taxas de infecção na UE”, incluindo um aumento no número de internações, de casos mais graves e de óbitos.

“Devemos todos nos preparar para os próximos passos”, continuou ela, apresentando uma proposta da Comissão para coordenar as estratégias de vacinação. “Não vamos conseguir reverter a tendência da noite para o dia, nem mesmo com uma vacina”, insistiu.

A Comissão Europeia assinou seis acordos com laboratórios para reservar centenas de milhões de doses de futuras vacinas. O Executivo europeu recomenda que os Estados-membros deem prioridade à vacinação de populações vulneráveis: profissionais da área da saúde e de lares para idosos, pessoas acima de 60 anos, pessoas com problemas de saúde e trabalhadores de setores essenciais, entre outros.

Ao ser questionada sobre a data de disponibilidade de uma vacina, Kyriakides preferiu não especular. “Poderíamos ter uma primeira vacina disponível no início do próximo ano, mas isso depende dos testes e da avaliação da Agência Europeia de Medicamentos, que é crucial para nós”, frisou.

