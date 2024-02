Polícia Justiça Federal condena mergulhador e mais dois homens por tráfico internacional de drogas no porto de Rio Grande

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Mais de 200 quilos de cocaína foram escondidos no casco de um navio pelo mergulhador Foto: Divulgação Mais de 200 quilos de cocaína foram escondidos no casco de um navio pelo mergulhador. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 1ª Vara Federal de Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, condenou três homens a penas que variam de nove a 11 anos de prisão por tráfico internacional de drogas no porto do município.

Um dos condenados é mergulhador e foi o responsável por colocar 206 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio. A droga foi encontrada em março de 2023 pela Polícia Federal e pela Marinha. Dividida em tabletes cobertos com material impermeável, a cocaína estava na caixa de mar – compartimento que fica no casco do navio para liberar a entrada de água na embarcação.

O navio tinha como destino final o porto de Setúbal, em Portugal. Segundo a denúncia do MPF (Ministério Público Federal), os criminosos compraram rastreadores eletrônicos para monitorar a movimentação da carga.

De acordo com informações divulgadas na segunda-feira (5) pela Justiça Federal, a defesa do mergulhador alegou que o navio havia passado por outros portos dentro do Brasil antes de chegar a Rio Grande e que, portanto, não poderia ser precisado o momento de inserção das drogas. O segundo réu postulou não existirem elementos que comprovem o vínculo entre os três acusados. O acusado de ser mandante do crime argumentou que os cilindros de oxigênio encontrados em sua posse seriam para sua avó, que sofria de insuficiência respiratória.

Ao analisar o caso, o juiz federal Adérito Martins Nogueira Júnior afirmou que identificou a autoria do crime pelos acusados por meio de uma série de elementos anexados ao caso. Dois réus estão presos. O terceiro, considerado o líder do grupo, encontra-se foragido.

