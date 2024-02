Rio Grande do Sul Sapucaia do Sul receberá dois Centros de Atendimento em Saúde do programa TEAcolhe

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Governador Eduardo Leite e autoridades estiveram presentes em evento de lançamento do programa Foto: Bruna Vilella/Divulgação Foto: Bruna Vilella/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul confirmou nesta segunda-feira (05) a criação de dois CAS (Centros de Atendimento em Saúde), do programa TEAcolhe, no município de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A cidade ganhará acesso a serviços abrangentes e de alta qualidade para indivíduos com TEA (Transtorno do Espectro Austista) e suas famílias.

Os CAS oferecerão uma variedade de recursos, desde avaliação e diagnóstico até intervenções terapêuticas e apoio emocional. A abertura desses dois Centros de Atendimento em Saúde representa um compromisso tangível com a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos de Sapucaia do Sul.

Um Centro de Atendimento em Saúde será instalado na APAE de Sapucaia do Sul e o outro será escolhido pela secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito Volmir Rodrigues, a secretária Municipal de Saúde Flávia Motta e o presidente da APAE de Sapucaia do Sul, Rafael Baioto, estiveram no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para acompanhar o anúncio da implementação dos CAS, realizado pela secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, e pelo governador Eduardo Leite.

