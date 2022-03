Rio Grande do Sul Justiça Federal leiloa bens de advogado gaúcho acusado de se apropriar de dinheiro de clientes

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça Federal de Passo Fundo, no Norte do RS, realizou nesta semana a venda de quatro imóveis do advogado Maurício Dal Agnol, em um primeiro leilão no qual foram aceitos somente lances mínimos equivalentes à totalidade da avaliação de cada bem.

Até o momento, foram arrecadados mais de R$ 2,35 milhões. No dia 24 deste mês, será realizado o segundo leilão, de forma eletrônica, com possibilidade de oferecimento de lances pela metade do valor de avaliação dos imóveis restantes. Nesse lote, estão incluídos 31 imóveis, sendo o mais caro avaliado em R$ 31,4 milhões – sede do escritório do devedor –, e o mais barato avaliado em R$ 55 mil.

A dívida cobrada pela União nas execuções fiscais contra o devedor perante a Justiça Federal ultrapassa R$ 52,4 milhões. Além disso, há penhora de mais de R$ 50 milhões em relação a dívidas do advogado e sua esposa na Justiça Estadual e cerca de R$ 2 milhões em relação à Justiça do Trabalho.

Após a venda dos bens, os valores arrecadados serão utilizados para quitação da dívida tributária, do passivo trabalhista e dos créditos oriundos da Justiça Estadual, observados os critérios legais de preferência.

O advogado é acusado de se apropriar de parte de valores que os clientes tinham direito em ações judiciais. Ele foi preso em setembro de 2014, em Passo Fundo, e libertado em fevereiro de 2015.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul