Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, registrou recuo de 0,99% em janeiro na comparação com dezembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (17).

O resultado representa o maior tombo do nível de atividade econômica do País desde março de 2021, quando o índice recuou 1,67%, e o primeiro recuo mensal do indicador desde setembro do ano passado.

A queda divulgada nesta quinta foi calculada após ajuste sazonal, uma espécie de “compensação” para comparar períodos diferentes. Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador registrou estabilidade (0,01%).

De acordo com o Banco Central, o IBC-BR apresentou crescimento de 4,73% em 12 meses até janeiro. Nesse caso, foi calculado sem ajuste sazonal. Com a queda no primeiro mês deste ano, o índice atingiu 138,48 pontos, menor patamar desde dezembro de 2020, quando estava em 138,18 pontos. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País, é divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

