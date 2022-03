Porto Alegre Imposto reduzido para transações imobiliárias pendentes de regularização já está em vigor em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

A alíquota baixou de 3% para 1,5% para a regularização de transações imobiliárias antigas, os chamados contratos de gaveta Foto: Maria Ana Krack/PMPA A alíquota baixou de 3% para 1,5% para a regularização de transações imobiliárias antigas, os chamados contratos de gaveta. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Os proprietários de imóveis que ainda não formalizaram seus contratos de promessa de compra e venda por meio de escritura pública, com data até 31 de dezembro de 2020, têm a oportunidade de regularizar as transações com redução de 50% do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) em Porto Alegre.

A alíquota baixou de 3% para 1,5% para a regularização de transações imobiliárias antigas, os chamados contratos de gaveta, e a adesão vai até 30 de abril, segundo a prefeitura.

“A medida estimula a regularização das transações, oferecendo maior segurança para os donos dos imóveis e menos custos para o município na atualização cadastral”, disse o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

O incentivo é destinado aos imóveis com estimativa fiscal de até R$ 986 mil. Se o imóvel foi avaliado em quantia superior a esse limite, incidirá 3% sobre a faixa de valor que exceder.

