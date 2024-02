Rio Grande do Sul Caso Bernardo: Justiça gaúcha inicia julgamento de recurso nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Leandro Boldrini é acusado de ser o mentor do plano que levou à morte de seu filho, Bernardo, de 11 anos, em abril de 2014. Foto: Divulgação/ J-RS Leandro Boldrini é acusado de ser o mentor do plano que levou à morte de seu filho, Bernardo, de 11 anos, em abril de 2014. (Foto: Reprodução/TJ-RS) Foto: Divulgação/ J-RS

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) inicia nesta sexta-feira (23) análise do pedido de anulação do júri que resultou na condenação de Leandro Boldrini a uma pena de 31 anos e 8 meses de prisão.

Segundo o TJ-RS, o réu foi acusado, em um julgamento realizado em março de 2023, como a mente por trás do crime relacionado à morte de seu filho, Bernardo Boldrini.

Outro recurso que também será julgado foi apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, buscando aumentar a pena imposta ao réu. O julgamento está previsto para encerrar na próxima quinta-feira (29).

A análise desse pedido será conduzida pelo Desembargador Rinez da Trindade, relator do caso na 3ª Câmara Criminal, com a participação do Desembargador José Luiz John dos Santos e do Juiz de Direito Thiago Tristão Lima.

Entenda

O jovem Bernardo Boldrini desapareceu em 4 de abril de 2014, na cidade de Três Passos. Seu corpo foi encontrado dez dias depois, em uma cova vertical às margens de um rio, em Frederico Westphalen.

O pai e a madrasta da criança, Graciele Ugulini, foram presos com a suspeita de ser o mentor intelectual e a executora do crime, respectivamente. O casal teve ajuda da amiga de Graciele, a Edelvania Wirganovicz. O irmão de Edelvania, Evandro Wirganovicz, também foi preso, dias depois, suspeito de ser a pessoa que preparou a cova onde o menino foi enterrado.

Segundo a Justiça do Rio Grande do Sul, a situação dos réus até a conclusão dos recursos é:

Leandro Boldrini está no regime semiaberto, cumprindo pena no Presídio Regional de Santa Maria;

Edelvânia Wirganovicz está no regime semiaberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico;

Graciele Ugulini está no regime fechado, cumprindo pena no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier;

Evandro Wirganovicz já cumpriu a pena de prisão, extinta em 23/01/2024.

2024-02-23