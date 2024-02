Porto Alegre Evento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre aborda uma das principais causas de morte no Brasil

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Especialistas de todo o mundo debatem insuficiência cardíaca, transplante e outras técnicas. Foto: Divulgação

A insuficiência cardíaca atinge uma em cada cinco pessoas no mundo, e é responsável por 10% do total de mortes que ocorrem no Brasil. Mas apesar de grave, seus sintomas ainda são pouco conhecidos. Falta de ar, fadiga, inchaço dos pés e aumento rápido de peso são sinais de que o coração está enfraquecido, o que prejudica o bombeamento do sangue para o corpo.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é referência no tratamento da insuficiência cardíaca. Em 2022, tornou-se o único no Rio Grande do Sul a realizar o implante do chamado “coração artificial” – o dispositivo eletrônico HeartMate 3, em um paciente de 67 anos com insuficiência cardíaca grave. Além disso, o HCPA é o hospital que mais realiza transplantes de coração no sul do Brasil.

Em busca de mais avanços, o HCPA promove, nesta sexta (23) e sábado (24), o evento Fronteiras na Insuficiência Cardíaca Avançada, Transplante e Suporte Cardiocirculatório Mecânico. O encontro on-line reúne palestrantes brasileiros e internacionais, que debaterão terapias avançadas no tratamento da doença.

As inscrições são gratuitas, ainda estão abertas e são destinadas a médicos cardiologistas, profissionais multiprofissionais, residentes médicos e multiprofissionais e alunos de pós-graduação em cardiologia da Ufrgs e de outras universidades.

2024-02-23