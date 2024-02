Esporte No dia do aniversário da mãe, filho de Eliza Samudio assina contrato como goleiro do Athletico

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Com 14 anos, o adolescente receberá investimentos do clube paranaense para a carreira de goleiro.

Bruninho Samudio assinou contrato como goleiro do Athletico-PR na quinta-feira (22). A assinatura do contrato foi realizada no dia em que a mãe do adolescente, Eliza Samudio, faria 39 anos se estivesse viva.

A partir da assinatura do contrato com o Athletico-PR, Bruninho a receberá uma ajuda de custo do time, estudar no próprio Centro de Treinamento e será atendido pelos especialistas do clube. Junto da avó, Sônia Moura, os dois deixaram Campo Grande para viverem o sonho do adolescente em ser goleiro profissional, na capital paranaense.

A madrinha de Bruninho, Maria do Carmo, comemorou a conquista do afilhado e espera por mais sucesso. Maria explica que Bruninho terá acesso a uma bolsa de estudos e melhores investimentos como jogador de futebol.

“Ele estuda, ele é um menino do bem e que a gente espera muito que ele continue sendo esse menino correto com ética, focado nos estudos e focado também naquilo que ele quer, que é se transformar no melhor jogador que ele puder no Brasil e fora do Brasil. Mas Deus é Pai, e Bruninho agora, assinou o contrato, vai ter a escola, vai ter uma ajuda de custo e está jogando no Sub-14, contratado agora pelo Atlético e no Sub-15”, comentou Maria do Carmo.

