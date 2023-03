Geral Justiça manda soltar mulher acusada de aplicar golpe milionário contra a própria mãe no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Sabine Boghici deverá comparecer em juízo mensalmente. (Foto: Reprodução)

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu liberdade provisória para Sabine Boghici, presa em agosto do ano passado por um golpe milionário contra a própria mãe, de acordo com as investigações da Polícia Civil.

A decisão de terça-feira (14) da 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro destaca que, por ter apenas uma única anotação criminal, relacionada a este caso, ela não pode ser considerada uma pessoa de alta periculosidade.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) chegou a se manifestar contra a libertação.

De acordo com a decisão, ela deverá comparecer em juízo mensalmente, não pode se ausentar por mais de 10 dias sem autorização judicial e não pode ter contato por qualquer meio com a mãe e as testemunhas do caso.

A Justiça determinou ainda que ela deve manter uma distância de pelo menos 500 metros da mãe. Sabine deve ainda entregar o passaporte em juízo em, no máximo, 48 horas.

Rosa Stanesco Nicolau, companheira de Sabine Boghici, teve pedido de liberdade indeferido e segue presa. A decisão destaca que ela possui outras anotações e, por isso, segue sob custódia.

O caso

Sabine é atriz e herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do país, o romeno Jean Boghici.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Sabine roubou 16 quadros – incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti –, e pelo menos dois deles foram parar na Argentina. Segundo a vítima, o golpe foi de R$ 725 milhões.

Alguns quadros foram recuperados. Um deles, “Sol Poente”, de Tarsila, batizou a operação policial. Ela estava escondida debaixo da cama de um dos suspeitos.

Ainda segundo as investigações, a filha contratou pessoas que se passaram por videntes para convencer a idosa a pagar por um “trabalho espiritual” a fim de salvá-la. A vítima descobriu e passou a sofrer ameaças.

Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade cumpriram seis mandados de prisão. Um deles contra Rosa Stanesco Nicolau, que chegou a cortar a tela de proteção da janela do apartamento em Ipanema, Zona Sul do Rio, para tentar fugir da polícia. As informações são do portal de notícias G1.

