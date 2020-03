Notas Brasil Justiça mantém prisão de acusado de matar Marielle

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que seguirá preso por tempo indeterminado o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz. Além de ser réu por envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-PM também é acusado de porte ilegal de arma de fogo. a decisão é do juiz André Felipe Veras, da 32ª Vara Criminal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário