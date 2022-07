Rio Grande do Sul Justiça Militar gaúcha doa cestas básicas à Defesa Civil do Estado

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A entrega dos alimentos foi feita pelo desembargador militar Amilcar Macedo Foto: Divulgação A entrega dos alimentos foi feita pelo desembargador militar Amilcar Macedo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul realizou, entre os seus magistrados e servidores, uma campanha de arrecadação de cestas básicas em apoio a iniciativas de combate à fome no Estado.

Na última segunda-feira (11), em ato simbólico, o presidente da Corte, desembargador militar Amilcar Macedo, fez a entrega das cestas básicas à Defesa Civil. Cerca de meia tonelada de alimentos foi arrecadada.

Os itens foram recebidos pelo chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Júlio César Rocha Lopes, e pelo subchefe da Defesa Civil, coronel Marcus Vinícius Gonçalves Oliveira.

A ação será realizada novamente nos próximos meses. O Tribunal Militar é parceiro institucional do Movimento Rio Grande Contra a Fome, liderado pela Assembleia Legislativa com o apoio de diferentes instituições públicas e privadas do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul