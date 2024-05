Notas Brasil Justiça reduz indenização para família do menino Miguel

16 de maio de 2024

A Justiça do Trabalho em Pernambuco decidiu reduzir para R$ 1 milhão a indenização que deve ser paga pelo ex-prefeito de Tamandaré (PE) Sergio Hacker e sua esposa, Sari Corte Real, à família do menino Miguel, que morreu em 2020. A redução foi aprovada em sessão da Segunda Turma do TRT-6, ao aceitar um recurso da defesa do casal.

