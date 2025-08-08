Porto Alegre Justiça suspende leilão de unidades de condomínio no bairro Jardim do Salso em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

O caso envolve uma disputa jurídica complexa. Foto: Divulgação O caso envolve uma disputa jurídica complexa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) determinou a suspensão do leilão de unidades do empreendimento Life.Co, localizado no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre. A decisão foi proferida pela desembargadora Vanise Rohrig Monte Aço, da 17ª Câmara Cível, na quinta-feira (7). A primeira etapa do leilão estava marcada para esta sexta-feira, às 14h, com a segunda prevista para a próxima segunda-feira (11), no mesmo horário.

A medida atendeu a pedido da Infinita Incorporadora e da Associação dos Adquirentes do Empreendimento Infinita Life Co (AAEILC), entidade formada recentemente por compradores das unidades. O processo judicial envolve uma disputa entre a incorporadora e a Habitasec Securitizadora, que cobra um montante de R$ 160 milhões. A Infinita, por sua vez, contesta o valor, alegando que a dívida gira em torno de R$ 80 milhões, dos quais R$ 45 milhões estariam vinculados especificamente ao Life.Co.

Confira as notas enviadas o jornal O Sul:

Nota da Life.Co

“A Life.Co é um projeto de moradia multifamiliar que reúne unidades habitacionais planejadas com foco em qualidade de vida e infraestrutura completa para os moradores.

Esta é a segunda tentativa de leilão impedida por decisão judicial. O mesmo leiloeiro havia sido designado para conduzir a primeira tentativa, que também foi interrompida. Em ambas as decisões, o Judiciário reconheceu a necessidade de proteger os direitos dos compradores e garantir o regular andamento do processo.

O empresário Diego Antunes, responsável pela Infinita Incorporadora, afirmou que a prioridade da empresa é assegurar a entrega dos imóveis aos adquirentes. ‘Seguiremos atuando de forma firme nos canais legais e institucionais. Entreguei o Life.Co totalmente concluído, pronto para receber os moradores, e ainda assim enfrentamos tentativas de leilão que colocam em risco o direito dos adquirentes e o trabalho realizado. Meu compromisso é assegurar que cada comprador receba o imóvel pelo qual investiu e evitar que injustiças prejudiquem famílias e a empresa’, declarou.”

Nota da Habitasec

“A Habitasec é uma securitizadora com mais de 10 anos de atuação e contribuição para centenas de projetos imobiliários em todo o país – e não pretendemos de forma alguma prejudicar os compradores dos imóveis do Life.co.

Estamos seguindo o que diz a lei para recuperar os valores que nos são devidos, os quais deveriam ser depositados em uma conta centralizadora, como é o procedimento legal para esse tipo de operação, para reembolso dos investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos pela HabitaSec. No entanto, estes recursos foram desviados pela Infinita para outras contas que não a prevista em contrato, o que foi confessado pela própria incorporadora.

Aguardamos o julgamento do recurso pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, no qual confiamos que teremos um resultado positivo, que beneficiará todos os lesados pela Infinita, tanto os seus credores e os compradores, quanto o próprio condomínio, que hoje sofre com a falta de arrecadação, comprometendo assim a manutenção de serviços essenciais como segurança e limpeza.

Importante ressaltar que nem a securitizadora, nem qualquer investidor interfere ou tem gerência sobre os empreendimentos. Esclarecemos, também, que os processos que envolvem outras obras da Infinita têm realidades e peculiaridades distintas do caso do Life.co.

Por fim, tranquilizamos todos aqueles que quitaram seus imóveis junto à conta centralizadora da operação, reiterando que não terão as unidades levadas a leilão, quando este ocorrer. Reforçamos ainda que somaremos forças com todos os afetados para assegurar seus direitos legais e contratuais, que deverão ser analisados caso a caso, quando em tempo.

A disputa judicial entre a incorporadora e a securitizadora permanece em andamento e novas decisões devem ocorrer nas próximas semanas, à medida que o caso avança no Tribunal de Justiça gaúcho.”

