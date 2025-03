Grêmio Kannemann se aproxima de retorno aos gramados

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

O zagueiro passou por cirurgia em novembro de 2024 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O zagueiro passou por cirurgia em novembro de 2024. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Os treinos do elenco do Grêmio durante a pausa para a Data Fifa, trouxeram uma novidade: o zagueiro Kannemann, que ainda não atuou nesta temporada. O defensor já trabalha normalmente com bola junto aos demais companheiros no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Kannemann está na fase final de sua recuperação de duas lesões: uma no quadril, e outra no tornozelo. Para correção dos problemas, o argentino passou por cirurgia em novembro do ano passado. De fora, ele assistiu ao Grêmio ser vice-campeão gaúcho, com a perda do título para o maior rival, e passar nos pênaltis por São Raimundo/RR e Athletic/MG, na Copa do Brasil.

Wagner Leonardo foi a reposição direta de Kannemann no setor defensivo do Grêmio. Desde que chegou ao elenco, se consolidou como titular, com direito a gol no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho.

Se do lado esquerdo o Tricolor parece ter ajustado um problema recorrente com a ausência de um dos líderes do elenco, do lado direito a briga pela titularidade segue em aberto. Jemerson, Rodrigo Ely e Gustavo Martins, remanescentes da temporada passada, não se firmaram, com sucessivas falhas e expulsões que culminaram em problemas nos primeiros compromissos do Grêmio no ano.

