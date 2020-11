Magazine Karina Bacchi viaja com a família e diz que não desistiu de engravidar: “Vamos continuar tentando”

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

A apresentadora curtiu dias de diversão e descanso com o marido, Amaury Nunes, e o filho Enrico Foto: Igor de Melo/Divulgação

Depois de um longo período de quarentena, em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, Karina Bacchi, o marido Amaury Nunes e o filho Enrico, de 3 anos, viajaram para Aquiraz, no Ceará, para curtir dias ensolarados de diversão no Beach Park. “Voltar ao paraíso é sempre bom. Estava fazendo falta. Acabamos valorizando a vida e as pessoas que estão com a gente”, disse ela.

O pequeno foi quem mais se divertiu. Ele brincou nas piscinas do parque, nos toboáguas e também alegrou-se com os personagens. “Ele está em uma fase encantadora. Agora tem uma troca maior, porquê ele passou a se comunicar mais,a fala proporciona isso”, elogia a mamãe coruja.

Depois de seis tentativas de uma nova gravidez, todas em fertilização in vitro, Karina conta que não pensou em desistir. E que continua na busca de dar um irmãozinho ao pequeno. “Enquanto ainda tem essa energia, esse fôlego, esse desejo, e os médicos ainda acreditam que é possível, vamos continuar tentando”, afirmou ela.

