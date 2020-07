Magazine Katy Perry e Orlando Bloom adiam casamento de novo por causa de chegada iminente de bebê

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Katy e Bloom tinham planejado uma cerimônia intimista para o início de 2020.

A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom adiaram novamente a cerimônia do seu casamento. A artista de 35 anos explicou que ela e o noivo cancelaram em definitivo qualquer planejamento para 2020 por conta da chegada iminente do bebê sendo gestado por ela.

Perry tornou público o novo adiamento em entrevista à emissora de rádio norte-americana US Radio, noticia o jornal britânico The Sun.

Ela e Bloom tinham planejado uma cerimônia intimista, apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos, para o início de 2020, no Japão. Eles adiaram por conta da pandemia do novo coronavírus. E agora cancelaram o evento.

“Não dá para pensar em mais nada para 2020, todos os nossos planos foram cancelados. Nós só queremos receber uma criança saudável”, afirmou. “Todo mundo tem que pensar a vida uma semana de casa vez a partir de agora”.

O bebê será um menina e seu nome será Ann Pearl, em homenagem à avó da artista. Bem-humorada, a cantora reclamou na entrevista das mudanças em seu corpo por conta da gravidez enquanto Bloom continua malhado.

“Ele é muito gostoso, ele tem um tanquinho. E eu estou literalmente um cubo, estou parecendo o Shrek. Os companheiros não deveriam se solidarizar nessa hora? Ele não, está rejuvenescendo. Acho que é porque ele acorda sempre às 7h e começa a cantar”.

Bloom e Perry tiveram um relacionamento marcado por várias idas e vindas desde 2016. Eles retomaram e anunciaram o noivado em 2019. O ator tem um filho de 9 anos de seu casamento com a modelo Miranda Kerr.

